Norbert TREHOUX

NT Consulting : Conseil en développement touristique et environnement



"Il n'y a qu'une espèce valide de voyages, qui est la marche vers les hommes"

Paul Nizan



Diplômé d'un Master Spécialisé en management de l'Innnovation, de la Qualité et de l'Environnement, j'interviens à l'international dans les domaines de l'écotourisme, du tourisme responsable et du développement territorial, à toutes les étapes de développement des politiques touristiques.

Depuis 17 ans, mon expérience s'est forgée à l’international pour des donneurs d'ordre multiples (coopération multilatérale et bilatérale, gouvernements, tour opérateurs, hôteliers, ONGs).



• Vaste expérience dans l’élaboration d’études et conseil pour des agences internationales (OMT, PNUD, ONUDI, AFD…),

• Compilation et analyse d'informations et de données statistiques dans le domaine du tourisme (Observatoire du Tourisme de La Réunion; Ministère du Tourisme de Mauritanie; Gouvernement de la province de l'Anhui, Chine),

• Elaboration d'un référentiel d’auto-évaluation RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) pour le Club Méditerranée,

• Etudes de faisabilité et études d'impacts environnementales (Mauritanie),

• Appui et conseil à l’élaboration de schémas de développement touristique et dans la mise en œuvre de pôles d'excellence (Projet Atout France, Chine; Projet AFD, Thaïlande; Projet AFD, Mauritanie),

• Planification, accompagnement et suivi-évaluation de projets pilotes d'écotourisme et de tourisme communautaire dans des zones prioritaires ou sensibles (Projet GERES, Inde; Projet UE, Centrafrique),

• Accompagnement à la mise en place de SME (Système de Management Environnemental),

• Conseil et assistance à des tour opérateurs et des hôteliers en vue d'obtenir une certification environnementale (ISO 14001, écolabels),

• Définition des actions de formation à mener et conception de curriculums de formation, renforcement des capacités institutionnelles et formation des acteurs de terrain, aux niveaux national et régional (Projet AFD Thaïlande, Projet AFD Mauritanie; Projet UNIDO, Cameroun et Sénégal),

• Conception et mise en œuvre de documents marketing et de communication (Chine, Thaïlande),

• Coordination et animation d'une organisation touristique professionnelle nationale (ATR, France),

• Interventions lors de séminaires, workshops, forums internationaux sur les thèmes du tourisme responsable, de l'écotourisme, de l'environnement et de la certification touristique,

• Coordination d’équipes internationales, pluriculturelles et multidisciplinaires,

• Missions de longue durée (Inde, Chine, Mauritanie, Thaïlande) et de courte durée (Inde, Cambodge, RCA, Tunisie,

Ouzbékistan, Pérou, Tchad, Maroc, Cameroun, Sénégal…)



Au-delà d'une approche purement touristique, je privilégie une vision et une gestion intégrée du territoire dans les principes du développement durable.



Instructeur de plongée sous-marine (PADI), je suis passionné de photo.



Mes compétences :

Qualité

Développement

Plongée

Écotourisme

Afrique

Asie

Tourisme

Environnement

Développement durable