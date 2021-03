Jean-François TAKVORIAN

Après 20 ans de Direction d'entreprises j'ai décidé de faire la synthèse de mes compétences et de mes passions pour fonder Accordance Consulting, société de conseils, formation et solutions logicielles en stratégie, management, organisation et qualité.

Je prends un grand plaisir à aider des entreprises à déployer leur stratégie et mettre en oeuvre un système de management efficace.

Une part importante de mon temps est consacrée à la recherche et au développement de solutions de gestion et d'amélioration de la performance globale des organisations.

www.accordance.fr

www.infoqualite.com

www.performanceenligne.fr



Mes compétences :

Conseil

Qualité

Management

QSE

Organisation

Consulting

Performance

Sécurité

Environnement