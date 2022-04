Alain FARGEON

Un webdoc est un outil de communication, multimédia et interactif.



Adaptés aux entreprises, artistes, musiciens, lieux et activités touristiques, reporters, ONG nous faisons du webdoc un outil puissant pour faire vivre à votre public une expérience qu'aucun autre support ne permet.



JONWAYN c'est la boîte à webdoc et bien plus encore : mini-site, video interactive, motion design interactif, visite virtuelle, expérience transmedia...



pour COMMUNIQUER, SENSIBILISER, INFORMER, REGARDER autrement,

pour DIFFUSER et PARTAGER facilement.





Plus d'infos sur http://www.jonwayn.fr



Mes compétences :

Innovation

Business development

Innovation participative et collabora

Crowdsourcing

Relation client

Consulting

Centres de contacts

Marketing stratégique

CRM

Centres d'appels

CEM

Organisation

Ecommerce

Fundraising