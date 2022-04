Située dans le Haut Marais, à deux pas du Musée Picasso dans le quartier des galeries ;

la Galerie Rastoll vous propose une sélection d'artistes, auteurs photographes mais aussi céramistes.



Noir et blanc, couleur, argentique, numérique ou encore nouvelles technologies, vous pourrez découvrir au travers des différentes expositions la diversité de la génération émergente ou découvrir les talents de demain.



François Rastoll, directeur de la galerie, auteur photographe et peintre lui-même, est aussi un collectionneur d'art averti depuis son plus jeune âge.

Son regard éclairé sur le marché de l'art en fait un référent pour beaucoup de collectionneurs qui lui confient depuis plusieurs année la gestion de la composition de leurs collections d'oeuvres photographiques, mais également de céramiques ou encore de peintures.



N'hésitez pas à pousser la porte pour venir découvrir ce qui est accroché au mur et hors les murs.



www.galerierastoll.com









