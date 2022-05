Solenn PETITJEAN

Fondatrice de Label RP, j'accompagne les startups & entreprises de tous secteurs, dans leurs campagnes de Relations avec les médias: relations presse, événementiel presse et formation presse (www.labelrp.com).



Egalement co-fondatrice de Com'Un Lundi: un fil info sur l'actualité des startups & entreprises françaises à destination des journalistes (www.comunlundi.com).



Label RP, c’est :

- Une consultante indépendante qui vous est entièrement dédiée (moi !).

- Un accès à tous les journalistes France couvrant les domaines de la presse, Tv, radio et web avec vue sur les prévisions rédactionnelles des grandes rédactions (via Datapresse).

- Un réseau d’attachées de presse freelance si vous souhaitez donner encore plus d’ampleur à votre campagne.

- Un réseau de partenaires pour mettre en place vos campagnes de communication globale (directeur artistique, graphiste, community manager développeur web, concepteur-rédacteur, organisateur de grands événements, photographe…).



Com' Un Lundi, c'est:

- Pour les entrepreneurs et les pros des RP (en agence ou freelance) : un canal de communication additionnel aux campagnes de Relations Presse pour boostez une actualité (lancement, sucess story, levée de fonds, événement...) et pour détecter de nouvelles opportunités rédactionnelles.

- Pour les journalistes: un condensé d'infos qualifiées sur des startups & entreprises prometteuses (innovations, aventures humaines, portraits, belles histoires)!



On en parle? 06.85.03.05.29

solenn.p@labelrp.com ou solenn@comunlundi.com



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Relations presse

Relations publiques

Gestion administrative

Événementiel

Gestion de projets

Communication

Promotion