Charles DE CHABOT

L'ordre Malte France est une association reconnue d'utilité publique (RUP) depuis 1928 qui intervient dans le domaine des activités hospitalières, humanitaires et sociales. Il est constitué de 1 400 salariés et de plus de 4 500 bénévoles.



Après quatre ans à m'occuper en plus de ma fonction de Directeur Financier, des Ressources humaines, je prends en charge la création d'un service logistique, qui collecte des dons de matériels et en assure la redistribution dans l’ensemble de nos établissements en France et à l’étranger.



http://www.ordredemaltefrance.org/



De novembre 2008 à Février 2010, directeur financier adjoint de l'Agefos PME. A ce poste j'étais plus particulièrement en charge de l'animation du réseau et du contrôle de gestion.



Directeur général adjoint, d'un acteur majeur des salons indépendant de 2004 à 2006 (le salon de l'aéronautique et de l'espace du Bourget).



J'ai rejoint le salon de l'aéronautique en 1998 à la fonction de directeur administratif et financier après quatre années chez Arthur Andersen.

Mais mon attrait pour le management et le "terrain" m'a poussé à accepter la responsabilité de DGA.



A ce poste je pouvais allier à mes compétences financières celle de la logistique et du technique des salons et Parc d'expositions, mais aussi le management.

J'étais aussi fortement impliqué dans le management et le développement de l'entreprise.



Mon gout pour le contact m'a amené à m'investir dans les relations que nous avions avec les adminsitrations dans le cadre de la réalisation du salon (Préfet, DGAC, Conseil général, Police, Pompier, etc....).



A coté de ma vie professionnelle j'étudie des projets de construction de maison en bois et orienté sur le développement durable en milieu rurale.



Mes compétences :

Directeur Financier

Humanitaire

Agriculture

Direction générale

Bio

Gestion des installations