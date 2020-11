Christian DARANTIÈRE

Mon parcours professionnel a un axe directeur, la formation et l'accès à l'emploi de jeunes adultes.

La formation c'est en effet ce qui permet à chacun de progresser et de trouver pleinement sa place dans la société.



Précédemment responsable de lÉcole de la Deuxième Chance de Bagneux, un des sites de l'E2C92, je coordonnais l'action d'une équipe de formateurs pour remettre à niveau de jeunes "décrocheurs" scolaires et permettre leur insertion professionnelle.



Dans mon poste antérieur, j'étais directeur délégué en charge de la formation de lAFIJ. A ce titre jai mis en place les modulAFIJ de formation autour de la recherche demploi pour les jeunes issus de lenseignement supérieur, participé au recrutement des formateurs et assuré leur formation. Parallèlement à la formation interne et externe, jai assuré le déploiement et soutien de relais isolés dans l'Ouest (Bretagne, Limousin, Normandie, Pays de la Loire). J'avais aussi la responsabilité de la négociation, la mise en œuvre et le suivi de conventions avec de grands institutionnels publics ou privés. Ma fonction de délégué régional Ile de France m'a permis de développer les différentes facettes de la gestion des sites d'accueil AFIJ en Ile de France et du management des équipes sur ces sites.



Avant cette étape de mon parcours professionnel, jai assuré des missions de formation et la direction de service dans des organismes de formation. Mes responsabilités m'ont aussi conduit à organiser des rassemblements de jeunes en France et en Europe.



A coté dengagements associatifs bénévoles, en particulier comme moniteur de secourisme, je mintéresse aux problématiques de défense et de citoyenneté, membre honoraire de la Commission Armées Jeunesse, je suis aussi auditeur de lIHEDN.





Spécialisations : animation d'équipe, formation, développement de partenariats, gestion de projet



Mes compétences :

Mise en place et animation de formation

Coordination, animation d'équipe

Organisation d'évènements

Négociation et suivi de convention partenariale

Gestion de projet

Gestion administrative

Secourisme