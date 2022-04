Mes compétences :

Anglais technique

Travail en collaboration avec BE et service Qualit

Montage suivant plans et gammes

Utilisation d'outils de mesures

Ajustage de pièces et sous-ensembles

Assemblage par collage ou rivetage

Utilisation d'outils à main, pneumatiques ou élect

Commandes numériques (plieuse, cisaille)

Mise en forme de l'aluminium

Rivetage aéronautique

Permis C