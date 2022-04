Sylvain MACAIGNE

Spécialisé dans la leds depuis plus de 20 ans, au départ en tant que distributeur, puis en intégrant des fabriquants comme LEDTRONICS inc, USA (pendant 5 ans). Ensuite j'ai développé ma propre gamme, et enfin en intégrant Electrovision partenaire du Groupe Saco, Smartvision, canada

Ecran Géant vidéo, luminaire Urbain, luminaire intérieur et extérieur.



Aujourd'hui, Electrovision est actionnaire d'une société de Pilotage LEDs :

MIKADEL TECHNOLOGIES dont le site est



Mikadel technologies est spécialisé en Muséographie technique,



MT développe des systèmes permettant de façon simple et économique de gérer jusqu'à 40 zones à partir de simple bouton poussoir, on/off, variation, minuterie.

Également valable en scénario couleur.

Il gère les protocole Dali ou DSI, et le DMX 512.



Electrovision et MT sont aujourd'hui spécialisés en Hôtellerie, éclairage extérieur, et intérieur chambre, hall, bar etc...

Boutique, Restaurant, Garage, le Luxe.



Nous créons et distribuons une large gamme de produit à leds standard et sur mesure.









