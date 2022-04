Sylvain MAILLARD

2 ans d'expérience dans la conception de sites internet en tant que développeur/intégrateur web au sein de la société Maecia (www.maecia.com).



10 ans d'expérience en tant que community manager dans l'organisation de compétitions nationales et internationales de jeux vidéo, ainsi que dans la gestion de sites internet dédiés aux communautés de joueurs de jeux vidéo.



Création du site internetArray en 2001, et sous le nomArray depuis 2005 (70 000 lecteurs).

Création et gestion de l'association A.P.S.E encadrant le siteArray de 2005 à 2009.

Organisation de la Coupe de France des Jeux Vidéo 2009 à Puteaux.



Mes compétences :

XHTML

Community management

JQuery

Joomla

CSS