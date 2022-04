Sylvain MAILLARD

Fondateur et directeur:

Goodplayers : Tennis et sports application smartphone. Pour les joueurs et les clubs de tennis. Partageons une nouvelle expérience sportive.

Un service de mise en relation pour les sportifs amateurs ( tennis, badminton, tennis de table, padle tennis,beach tennis....).

De nombreuses fonctionnalités spécifiques et uniques:

Trouver des partenaires facilement

Faire une partie immédiatement

Participer à des tournois.

Ce système unique et exclusif à pour objectif de rendre la pratique du sport plus facile et réactive.

Il fonctionne par la géolocalisation sur un site web et applications smartphone.

Les applications sont disponibles sur Google play et début 2017.

Devenez un goodplayer

Play now !



Mes compétences :

Vente B2B

Administration des ventes

Marketing sportif

Développement web

Marketing stratégique

Web design

Développement commercial

Développement Android

Application IPhone

Visual Basic for Applications

Applications mobiles