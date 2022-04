Sylvain MALATY

A la recherche d'opportunités professionnelles en entomologie et herpétologie.



Passionné par la nature, je me suis intéressé à divers groupes faunistiques pour finalement me spécialiser sur l'entomofaune et plus particulièrement les Odonates et les Coléoptères.

Soucieux de la conservation de la nature mais conscient de la nécessité du développement économique, j'ai donc décidé d'utiliser mes compétence naturalistes dans un cadre professionnel. Je souhaite ainsi œuvrer pour un développement durable des territoires par la prise en compte des enjeux écologiques lors de la mise en place de projet d'aménagement et l'amélioration des connaissances.



Mes compétences :

Entomologie

Rédaction

Statistiques

Cartographie

Écologie

Biodiversité

Informatique

Environnement