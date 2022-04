Sylvain MARÇAIS

Bonjour à tous,



Jeune, dynamique, réfléchi, ambitieux, volontaire, j'ai le sens des responsabilités et de l'engagement.

Compétent dans les domaines suivant : viticulture, commerce, marketing du vin, pédagogie, restauration, animation et chant, j'aimerais au mieux mettre à profit ces compétences au sein d'entreprises ou de projets où règne un esprit d'équipe et de créativité !



J'aime avant tout les gens et le sens premier du mot humain. Les arts me passionnent en particularité le chant qui est pour moi, à l'heure actuelle un loisir approfondi, jusqu'à le rendre semi professionnel sur un court, moyen ou long terme.



Je consacre mon temps libre à mon couple, mais aussi à deux associations où l'ont m'a élu président : Ste Barbe des Mines et Corniche Angevine (patrimoine local en Loire Layon), et La Troupe des Salty sweet (troupe angevine de chanteurs et chanteuses amateurs).

J'aime apprendre, des autres, mais aussi de nouvelles choses, nouveaux métiers, nouveaux secteurs d'activité.



Si vous souhaitez plus de détails, n'hésitez pas, contactez moi !