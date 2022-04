Sylvain MARCEIX

"Partager nos expériences pour la réussite de projets communs" ,

voila ce qui motive mon quotidien dans mon parcours professionnel dont la ligne technique serait l'analyse environnementale et industrielle et la ligne managériale serait la conduite de projets de réalisation et de développement.



J'ai pu exercé à différents postes (superviseur de chantier,responsable opérationnel, gérant, responsable commercial, chef de projets, chargé de clientèle) dans deux secteurs passionnants que sont la Microélectronique et l'Environnement.



Après 5 ans à œuvrer au lancement du laboratoire TRACE ent (filiale PACA de TERA envt), je m'attelle depuis 2008 au développement de C2S Courtage Chimie Service qui capitalise 10 ans d'expérience en analyse au moyen d'une base de données de 400 laboratoires et experts .



Le développement suit trois axes :

- Courtage en analyse

- Études , Prélèvement et Analyses en environnement.

- Air Intérieur : QAI et Aération et Ventilation



Avec un soucis de capitalisation des expériences, grâce à l'optimisation de la saisie et de l'accès à l'information via les NTIC.



Alors si vous avez un besoin d'analyses ou d'études , pensez C2S !

Une solution pour toutes vos analyses !



Mes compétences :

Air intérieur

Biocides

Environnement

HAP

HSE

Hygiène

POP

Qualité