Sylvain MARQUET

En m'appuyant sur ma polyvalence de gestionnaire généraliste et mes compétences organisationnelles, les nouveaux défis et les résultats sont ma principale source de motivation.



- Gestionnaire avec plus de 10 ans d’expérience dans le secteur industriel

- Polyvalent et généraliste, m’appuyant sur mes compétences organisationnelles

- Encadrement d’équipes pluridisciplinaires dans le secteur industriel à forte implication humaine

- Gestion du changement, de situations de crises et de cessions d’entreprises







Mes compétences :

Direction des ressources humaines

Contrôle de gestion

Direction commerciale

Direction générale

Juridique

Management

Finance

Lean supply chain

Planification