Bonjour,



Je m'appelle Sylvain Marchet, 22 ans, Graphiste metteur en page (et dessinateur) je suis actuellement à la recherche d'un emploi quel que soit sa nature pour pouvoir découvrir le monde du travail, je suis prêt à m'investir si on me le demande et surtout si cela en vaut la peine...



Cordialement.



Mes compétences :

Dessin

Créativité

Dessin vectoriel

Rigueur

Microsoft Office

Macromedia Dreamweaver

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe Indesign