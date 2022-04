Sylvain MARCIREAU

Après une courte, mais passionnante expérience en grande surface (Auchan), j’ai intégré en avril 1995, en qualité de responsable administratif et comptable, Alençon-pneus qui avait alors 2 points de vente en France.

J'ai activement participé à la croissance externe de l'entreprise pour gérer aujourd'hui 61 points de vente. Cette croissance, en plus des missions comptables, m'a amené à développer des outils de contrôle, des tableaux de bord et de suivi pour tous les acteurs de l'entreprise.

C’est avec une volonté et une passion reconnues, de simplifier, d’optimiser, voire de supprimer les tâches répétitives et/ou fastidieuses de mes collaborateurs, que j’exploite les bases de données de l’entreprise.





Mes compétences :

Comptabilité générale

Négociation

VBA macro Excel

Gestion financière et prévisionnelle

Analyse fonctionnelle

Requêtage et reporting

Analyse de données

Gestion des stocks

Relations humaines maitrisées

formation au management

SQL