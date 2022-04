Sylvain MARCOTTE

Depuis Septembre 2010, je suis rattaché au directeur du Hutchinson Production System avec 2 missions principales :



- Déployer le HPS dans nos sites industriels en accompagnant les usines dans le diagnostic de leur organisation industrielle, en les aidant à bâtir leurs plans d'actions Lean Manufactruing et en les aidant dans la mise en place des outils VSM, 5S, Hoshin, TPM et autres.

- Définir et déployer la politique du groupe pour le matériel et les énergies, assurer un soutien technique et organisationnelle pour les sites dans la mise en place de leur politique de maintenance et dans leurs investissements.



Récemment diplômé en Master Administration des Entreprises à l'IAE de Nantes, je complète mon profil technique par des compétences en stratégie, gestion et management.



Mes compétences :

Lean Manufacturing

Maintenance

Production