PROJET PROFESSIONNEL

Sylvain Marié







Profil et Fonctions



Suite à un parcours dans le monde de l‘animation et du sport en tant qu’animateur et éducateur, les formations professionnelles que j’ai suivi m’ont permis d’accéder à d’autres fonctions telles que directeur de centres de loisirs et de vacances, coordonnateur de projets et d’activités, formateur, chef de projet et agent de développement.





Domaine d’intervention



Originellement tourné vers la pratique sportive, j’ai développé mon approche des publics au travers de multiples outils socioculturels comme l’art, le patrimoine, l’environnement, les nouvelles technologies.





Structures souhaitées



Structures du mouvement sportif

Associations Sportives, Comité, Ligues, Fédérations.



Structures territoriales

Conseils Régionaux, Conseils Généraux, Villes, Communautés Urbaines, Communauté d’Agglomération, Communautés de Communes.



Structures de l’éducation populaire, socioculturelles et éducatives.





Publics cibles



Maternelle, Primaire, Collégiens/Lycéens, Adultes, Séniors, Personnes Porteuses de Handicap, Personnes en situation de réinsertion.





Profil de postes recherchés



Directeur de structure, Agent de développement, Coordonnateur de projet et/ou d’activités, Formateur, Chargé de mission.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel