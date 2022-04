Sylvain MARIEL

J'accompagne mes clients et mes collaborateurs pour qu'ils se construisent une relation de confiance, riche et incomparable.

Mon projet de plateau:

Faire que les compétences individuelles se développent, s'expriment et s'enrichissent dans l'intéraction et dans le collectif.

Les expérimentations:

Management par le plaisir

Management par la perception client

L'importance des émotions dans la relation client

L'importance des rôles informels dans une équipe



Mes compétences :

Orientation client et quaié de servic

Diversité

Conduite d'équipe

Coopération transverse

Visio stratégique

Conduite du changement

Orienttion résultats

Développement des collaborateurs