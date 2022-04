Sylvain MARILLIER

Fort d'un savoir faire de 14 ans dans le secteur du génie climatique, l'évolution du marché et la recherche d'innovations technologiques m'ont conduit à créer ma société Airkalia spécialisée dans le domaine du rideau d'air, aérothermes et grilles acoustiques.



Airkalia est un partenaire compétent qui vous accompagne tout au long de votre projet afin de transformer vos aires d'accueil en des environnements saints et agréables.



Airkalia propose une large gamme de rideaux d'air chaud avec des hauteurs d'installation pouvant aller jusqu'à 4,5 mètres et des longueurs d'appareil jusqu'a 2.5 mètres monobloc pour les applications tertiaires en solution apparentes, encastrées, horizontales ou verticales et jusqu'à 6 mètres pour les applications industrielles. Toutes les séries sont disponibles en chauffage électrique, eau chaude ou ambiant, le sur-mesure est même envisageable sous certaines spécificités techniques.

Airkalia dispose également d'une large gamme d' aérothermes électriques ou eau chaude conçu pour chauffer des espaces industriels de stockage et de vente avec des puissances allant de 4,5 à 92 kw.

Enfin Airkalia propose une série de grilles acoustiques extérieures de qualité dans des dimensions standard ou sur mesure ainsi que des chambres acoustique. N'hésitez pas à consulter notre site internetArray où nous contacter pour tout renseignement.



Mes compétences :

Chauffage

Climatisation

Aérothermes

Rideau d'air