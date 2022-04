Sylvain MARINIER

Technicien Hygiène Sécurité Environnement



Bilingue Anglais/Français, je suis spécialiste en matière d’Environnement, d’Hygiène et de Sécurité.

Formations

Titulaire d’un Bachelor ‘s Degree en sciences de l’environnement obtenu en 2013 je possède également un diplôme en hygiène et Sécurité depuis 2009.

Expériences

Revenue en France depuis le 20 Avril 2018 j’ai effectué des prélèvements d’eau potable en tant que technicien préleveur pour le compte de l’Agence Régional de Santé. En Irlande j’ai effectué mon stage professionnel dans le cadre de mon diplôme en tant que stagiaire au bureau de l’environnement du Comté de Sligo.



Compétences

 Complètement bilingue en Anglais/Français je suis formé sur la conduite de politique environnemental des entreprises dans le cadre de la législation en vigueur, Je suis capable :

 D’effectuer les contrôles des émissions environnementales dans le cadre des licences obtenues auprès des services publique ;

 D’effectuer les analyses laboratoires prévues dans le cadre de la législation ainsi que des matières premières propre à une Entreprise

 Spécialiste ISO 14001 Je suis capable de faire l’étude d’un système de management environnemental et de travailler à l’obtention de certification aux normes ISO d’une entreprise

 Egalement spécialisé en normes ISO 9001 je suis capable d’effectué des audites internes afin d’obtenir une ré-certification ou dans l’objectif d’obtenir une première certification

 A l’écoute de ma hiérarchie j’aime proposer des solutions et mettre en applications des mesures issues de la collaboration constructive que j’aime entretenir avec la direction



Motivation

De retour en France après 20 ans à l’étranger, je suis impatient de participer à la vie et le développement d’une entreprise, d’une nature passionnée pour la résolution de problèmes j’aime relever les défis auquel je suis confronté.



Conclusion

Bilingue, je viens d’effectuer mon retour en France après une reconversion professionnel dans le domaine de l’environnement et de l’hygiène, sécurité dans l’entreprise. Compétents en matière d’analyses environnementales, je suis capable d’effectuer les prélèvements et monitorer les paramètres eau, air et terre ainsi que de démontrer leurs conformités aux exigences légales et réglementaires actuelles.



Mes compétences :

ISO 14001 Standard

OHSAS 18001

Waste Management

Waste water

Environmental & Occupational Health > HSE