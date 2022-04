Je me destine aux métiers liés à la Communication, au Marketing et au Digital.

J'effectue une veille quotidienne sur tout ce qui touche au Digital et à la e-réputation des entreprises.



Mes compétences :

Illustrator

Photoshop

Indesign

After effects

Gestion de projets

Première / Final Cut

Évènementiel

Médias Sociaux

E-reputation

Marketing