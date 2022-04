Sylvain MASSART

Mon poste actuel m’a permis d’acquérir une bonne maîtrise des technologies liées à la réalisation d'application web et aux bases de données, j’ai pu développer ces compétences en autonomie tout en veillant à rester cohérent avec l’existant. Je recherche actuellement un poste au sein duquel je pourrais continuer à utiliser de nouvelles technologies et apprendre de nouvelles techniques. Le challenge et la complexité sont source de motivation au quotidien car je suis passionné et aime rechercher des solutions.

Les domaines qui m’intéressent particulièrement sont d’ordre scientifique tels que le réseau, dans lequel j’ai fait mes études, mais également le domaine médical et le spatial.

De part ma formation et ma culture, j'acquière facilement une bonne vision transverse des projets sur lesquels je travail, ce qui m'aide à proposer les solutions les plus adaptées.



Prétentions salariales : 39 - 43k€ brut hors prime



Mes compétences :

Shell script

Netbeans

Redmine

MySQL

Eclipse

SQL

PHP

Postgresql

JAVA

Debian

CSS

Oracle

Symfony2

JQuery

React

JavaScript

Git

PHPStorm

Jenkins

Composer

Architecture Flux (Reflux)

XDebug

C3

D3