Ingénieur Avant-Vente au sein de la société Claranet à Rennes.

J'ai commencé ma carrière en 1998 à Paris dans l'exploitation informatique dans la finance.

Ce qui m'a amené à travailler pour différentes sociétés financières et à Euronext lors de sa création en 2000.

En 2002 j'ai intégré Atos Origin à Rennes où j'ai été en mission chez Orange Business Service et La Poste.

Et depuis 2006 chez Claranet



Mes compétences :

Infogérance

Gestion de projet