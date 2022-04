Sylvain MATHON

Suite à mon départ des SFVP, j'ai décidé de créer cette entreprise afin de rebondir dans ma vie professionelle et me rapprocher d'un domaine d'activité technique d'ou je tiens ma formation initiale que je n'ai jamais vraiment quitté par le biais de mes loisirs (aéromodélisme, informatique CAO DAO FAO, création d'une association liant le modélisme et l'informatique en 1998)



L'objet de cette entreprise est la conception, fabrication, distribution de machines de découpe assistée par ordinateur (CFAO) et ce, avec un objectif "Lowcost" comparé à l'existant sur le marché commercial actuel mais aussi avec un service "humain" notion en voie de disparition à l'heure actuelle ...



Mes compétences :

Aéronautique

Aviation

CFAO

CNC

Détourage

FAO

Fraisage

Loisirs

Loisirs créatifs

Modélisme

Parapente

ULM