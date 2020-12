Olivier SUTTER

J'ai une expérience professionnelle de plus de 30 ans dans les entreprises de fabrication et de pose de cloisons métalliques comme Directeur de Production et informatique.

J'ai acquis des compétences de direction de production, de management d'équipes et technique, de conduite de changement et du progrès continu, de direction du système d’information ressources humaines et possède une culture plurisectorielle.

Je souhaite aujourd'hui évoluer vers une fonction de Direction Industrielle pour apporter mes compétences et participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie afin d'améliorer la productivité et la compétitivité d'un groupe industriel.



Mes principaux atouts:

Manageur, animateur et fédérateur des équipes en vue du bon déroulement des projets.

Grand esprit d’adaptation

Compétences transversales des PME.

Chef de projet pluridisciplinaire.

Intégrateur des produits Sage ligne 100 SQL.

Développeur interne des besoins spécifiques de l’entreprise.

Administrateur réseau (serveur 2003 2018 et SQL server).

Membre du CODIR simple et élargi pour le suivi et la gestion de l’entreprise.

Gestion de la téléphonie fixe et mobile.

Autodidacte.



Mes compétences :

Administrateur Windows