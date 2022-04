Sylvain MAURE

Autodidacte, mon cheminement et mon expérience professionnelle constituent un parcours qui a été pour moi un véritable enrichissement personnel. J'ai pu ainsi assumer des responsabilités dans le secteur

Logistique et une direction de site Agroalimentaire.

La diversité et la richesse de ces situations m’ont toujours placé dans un environnement où les responsabilités

et les relations humaines étaient primordiales.

Fort de ces différentes expériences, je souhaite aujourd'hui relever de nouveaux défis dans le secteur agroalimentaire.



Mes compétences :

ERP

Logistique

pâtisserie

Supply chain