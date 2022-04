Sylvain MAUSSION

J'ai un master 2 en marketing et direction d'équipe commerciale obtenu via une VAE, mon cursus initial est une licence pro force de vente spécialisée dans les sports et loisirs.



Voila maintenant près de 10 ans que je mets mes services, connaissances et méthodologies du développement à la réussite des missions que l’on ma confiées.

Les diverses actions en conseil, développement commercial et de management que j’ai pu réalisées mon confortés dans l’idée que le partage des compétences et l’atteinte d'objectifs ambitieux sont les clés pour un développement efficace et durable.

Je suis une personne polyvalente dans de nombreux domaines comme le marketing, la communication, le développement commercial et l'encadrement acquis lors de mon parcours professionnel et par mon implication en tant que consultant pour des associations et régie.



Mes compétences :

Office

Communication interne

Gestion budgétaire

Communication externe

Marketing sportif

Gestion des stocks

Stratégie commerciale

Gestion de la relation client

Rédaction de contenus

Merchandising

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Audit

Adobe