Sylvain MAUVIGNANT

Visitez mon site sur: http://sylvainmauvignant.wix.com/postes-htb



Depuis Janvier 2015:

Chef de projets dans les postes HTB basé dans le SUD de la France, chiffrage de projets (RTE, ERDF, CIST, PRIVEE et autres), négociation, suivi technique et financier des affaires.



De 2008 à 2014:

Chef de projets dans les postes HTB à METZ puis à BEZIERS, chiffrage de projets (RTE, ERDF, CIST, PRIVEE et autres), négociation, suivi technique et financier des affaires.



De 2002 à 2008:

Chargé d’affaires au Bureau Régional d’Ingénierie Poste Source chez ERDF à NANCY puis à REIMS, chiffrage de projets, montage de dossiers d’appel d’offre, suivi financier des chantiers.



De 1996 à 2002 :

Chargé d’affaires en électricité industrielle chez TRICOT SA à JARVILLE, chiffrage de projets, suivi technique et financier de chantiers, gestion du personnel de chantier.



De 1994 à 1996 :

Divers missions intérim dans des sociétés d’électricité industrielle. (armée en 1995).





Mes compétences :

Suivi de chantiers

Communication

Chiffrage des chantiers

Finance

Organisation du travail

Relations clients

Management