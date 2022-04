Sylvain MAYNARD

Cadre dirigeant cumulant les fonctions de Directeur Produit(R&D) et d‘Etablissement au sein d'un important Groupe Industriel (Groupe BRANDT) dans un site implanté à Lyon

En charge de la conception et du Développement de produits électroménagers avec une équipe pluridisciplinaire(R&D Etude mécanique + Electronique + Labo), travaillant en mode projet dans une démarche orientée ’Eco-conception.

Assume également la gestion de d’établissement de Lyon qui regroupe les services Achats, Marketing, Innovation, Veille Technologique, Certification et Développements Electroniques (~50 personnes)

Plus de 25 ans d’expérience en R&D dans des entreprises spécialisées dans les fabrications « grandes séries » (4 ans dans le secteur automobile et depuis 23 ans dans celui de l’électroménager)



Mes compétences :

Développement durable

Conception de produit

Innovation

Direction technique

Direction de centre de profits

Management

Direction de projet

ISO 900X Standard

Electronic Systems

Product Development