Christophe CALVIAC

En tant que Directeur Achats, responsable du développement de la relation fournisseurs, mon offre consiste à :

• Faire de la fonction Achats une fonction support au service des clients internes de l’entreprise pour soutenir son développement et lui apporter de nouveaux avantages concurrentiels

• Sécuriser la relation fournisseur pour que l’entreprise puisse s’inscrire dans une vision durable, pérenne

• Faire de la collaboration fournisseur un accélérateur d’innovation et de différenciation





Avec 25 ans d'expériences professionnelles dans des secteurs exigeants, mes points différenciants :

• Intrapreneur

• Dans une vision long terme, gagner avec les fournisseurs

• Dynamiser le marché fournisseur : mettre en place des relations de co-développement dans une logique d’optimisation des coûts

• Ma conviction, c’est que la réussite d’une entreprise passe par ses clients, ses collaborateurs, ses produits et aussi par le développement de ses fournisseurs



Mes compétences :

Achats

Amélioration Continue

Direction Achats