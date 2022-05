Olivier LOYAU-TULASNE

Gouvernance de projet de :

​​ Mise en place d'infrastructure pour équiper 7 filiales Européennes ex nihilo, avec un go live ERP en simultané en 12 mois sur 7 Pays

Mise en place d'infrastructure pour équiper des bureaux de représentation à l'étranger : Hongkong, New Delhi, Sao Paolo

Mise en place d'infrastructure pour équiper un nouveau site de production en Chine

Déménagement d’un site de production vieillissant vers une nouvelle usine (24H/24, 6J/7) avec refonte complète des processus métiers, mise en place d'un nouvel ERP, d'un WMS, d'un système de convoyage avec robots de palettisation, en 18 mois (France)

Equipement et de déménagement de siège social Monde​

Equipement et de déménagement de siège social Europe

Mise en place d’offres de services IT (Monde)

Réorganisation d’équipe IT Europe



Réorganisation d’équipe IT en mode ITIL Monde

Gouvernance de projet migration d’ERP

Mise en place Movex M3 V10 sur 6 filiales en simultanée.

Macola vers Movex M3 V13.2

System21 vers Infor AS

Prodstar vers Infor AS

PRMS vers SAP

JDE vers SAP

BPCS vers SAP

Home made vers BPCS

Due Diligence sur une société néerlandaise pour le compte d'une entreprise francaise

Intégration technique de société étrangère dans un groupe pharmaceutique Français

Gestion projet de déploiement monde d’outils Marketing sur Ipad et smatphones.

Création de Start-up

Mise en place Monde CRM

Mise en place Europe SAP BW



Mes compétences :

ERP

ITIL

Direction des systèmes d'information

Gestion de projet informatique

Innovation

Gestion de projets internationaux

Conduite du changement

Industrie pharmaceutique