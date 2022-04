Célia RAYNAUD

Titulaire d'un Master en aménagement du territoire, je suis à la recherche d'un premier emploi dans l'environnement et le développement durable.



Expérience dans l'animation de réseau et le développement de projet

Maîtrise des logiciels de cartographie ArcGis et QGis

Maîtrise de la suite office (Word, Excel, Access, PowerPoint...)



Mes compétences :

Cartographie SIG

Rédaction scientifique

Microsoft Office

Sociologie des organisations