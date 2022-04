Sylvain MAZALEYRAT

Après un cursus de formation interne SNCF, j'ai eu un parcours évolutif et riche en enseignements, qui me permet aujourd'hui d'appréhender sereinement l'organisation, la maintenance et les travaux dans un environnement ferroviaire sur réseau exploité, avec toutes ses spécificités. Bien au fait des contraintes de celles-ci, et notamment en région parisienne, j'ai oeuvré au début de ma carrière en province, où le travail revêt un tout autre aspect.



Un goût prononcé pour le management opérationnel qui satisfait mon esprit fédérateur dans le cadre de la réussite d'un projet, je me complais à développer un réseau de professionnels dans le respect des règles qui régissent le travail quotidien dans une grande entreprise historique.



Aussi dans un contexte qui fluctue pour l'Infrastructure ferroviaire, je souhaite poursuivre mon épanouissement en mettant mes compétences au profit de cette évolution, avec l'ouverture que nous connaissons aujourd'hui et celle à venir. J'aspire notamment à élargir mon domaine de compétences pour contribuer au développement du transport ferroviaire au sens large, intimement convaincu des bienfaits, au service des voyageurs et de l'environnement.



Mes compétences :

Management opérationnel

Tableau de bord

Analyse de données

Réactivité et sens de l'initiative

Sens de l'organisation et des responsabilités

Ferroviaire

Maintenance

Expertise

Sécurité

Spécialiste Maintenance et travaux Ferroviaires

Manager

Gestion de projet