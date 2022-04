A 50 ans , je veux enfin donner un sens à mon métier de développeur de talents, à savoir :

Créer de la valeur ajoutée pour mes clients et permettre aux consultants qui m'accompagnent de s'épanouir dans un esprit de partage commun

Du Consulting aux valeurs Humaines et non du négoce de compétences avec comme seul objectif le profit financier



Mes compétences :

Immobilier

Infrastructure

Technique

Télécoms