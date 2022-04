Sylvain MEALIER

Ingénieur de formation électronique, j'ai commencé ma carrière par 12 ans de bureau d'études, de chef de projet à responsable de service, dans la conception et le développement de produits et systèmes embarqués dans les secteurs aéronautique, militaire, médical, automobile et industriel.

En 2012, j'ai ajouté une nouvelle expérience à ma carrière : le management d'un service de production avec comme activités principales, la fabrication de produits électroniques petites et moyennes séries, d'armoire électriques et de systèmes de comptage d'hydrocarbures (gaz et liquide), les achats et approvisionnements et la logistique (gestion de production, magasin, transport et emballage).

Depuis 2018, j'ai en charge l'activité produit qui regroupe à la fois le bureau d'études et la production.



Mes compétences :

Bureau d'études

Instrumentation

Management

Electronique

Transport international

Gestion de la production

Logistique industrielle

Développement produit

Électrotechnique