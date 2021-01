Sylvain MECHIN

Partant d'une première expérience de méthodiste, j'ai été amené à interroger ce qui tourne autour de la création de valeur, du leadership, de la conduite du changement et du management.



En 2004, j'ai découvert le Lean qui est pour moi un système global de développement des hommes et des organisations. Depuis, j'affine avec réelle passion ma compréhension dans ce domaine aux multiples compétences, aussi bien techniques qu'humaines.

En fédérant les énergies sur l'élimination des gaspillages et des variabilités, la démarche Lean génère de la créativité et de la valeur. Dans ce système de management, l'homme et son savoir est placé au centre du changement.



Fonder sur des valeurs qui me parlent, le processus du changement permet d'augmenter l'autonomie, les compétences, la maitrise des nombreux processus et au final la performance des organisations.



Souhaitant poursuivre cette quète, je souhaite mettre en oeuvre mes compétences dans une organisation m'offrant la possibilité d'encadrer des hommes et des femmes



à méditer :

--- > un manager a les collaborateurs qu'il mérite...



Mes compétences :

Métallurgie

Industrie

SAP ERP

systeme management qualité

Lean

Management transversal

5S

Optimisation des process

Industrialisation

Management