Chef d'unité élémentaire de production en 2009 et 2010 dans le domaine de l'usinage et de l'assemblage mécanique, Renault m'a proposé un poste similaire au sein de sa nouvelle filiale créée lors de la reprise de la SBFM à Lorient nommée Fonderies de Bretagne. Adepte des outils de management de la performance comme MPM, les 5S etc... je développe au sein de cette nouvelle entité le système de production Renault.



Mes compétences :

TPM

Lean manufacturing

5S