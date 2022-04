Sylvain MERIAU

Project Data Manager chez Danone Nutricia Research depuis 3 ans, je compte aujourd’hui plus de 7 ans d’expérience dans les secteurs pharmaceutique et nutritionnel. Durant ces années, j’ai développé une expertise et acquis des compétences dans des domaines multiples, notamment la standardisation CDISC SDTM, le management des metadata, l’implémentation d’EDCs et le développement de procédures Qualité. Outre les projets cliniques, mon activité touche également au Data Management des projets précliniques, en particulier l’implémentation de process et la standardisation de bases de données au format CDISC SEND.