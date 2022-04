Sylvain MILLET

Le réseau AXA Prévoyance & Patrimoine a pour vocation d'intervenir auprès d'une clientèle haut de gamme composée de chefs d'entreprise, de professions libérales, de cadres supérieures et dirigeants.



Ce réseau est composé d'agents généraux spécialisés dont la mission est de réaliser un audit complet de la situation patrimoniale et surtout sociale de leurs clients et proposer un programme de solutions sur mesure et à forte valeur ajoutée.



En charge de l'animation d'une équipe d'agents dans le Gard, l’Hérault, le Vaucluse et la Lozère, je recrute actuellement des hommes et des femmes d'affaire souhaitant créer leur structure avec pour ambition de piloter leur carrière et de développer leur rémunération.



Aujourd'hui, mon équipe est constituée de 11 Agents Généraux. Si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.

Nous avons la meilleure formation, un accompagnement financier et l'expérience du quatrième plus grand réseau d'Agent généraux de France qui existe depuis 58 ans.



