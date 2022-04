Sylvain MISLANGHE

Au cours de mes expériences professionnelles, j'ai pu démontrer mes capacités :

- en gestion de plans médias off-line et on-line

- en création de campagnes de communication multicanaux

- en création/gestion d'opérations de marketing direct

- en gestion des sites Internet et développement d'apps (ANDROID, IOS)

- en organisation Events

- en relations presse

- en collaboration avec les services marketing d'autres pays (finlande...)

- en gestion de budgets sup. à 1500 k€



Mes compétences :

Polyvalent

Gestion de projets

Analyse des besoins marketing

Créativité

Faire adhérer un auditoire

Force de propositions

Connaissance outils communication interne/externe

Capacité de travail dans un environnement internat