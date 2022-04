Aurélia HILDEBRAND

Titulaire d'une maitrise en Mercatique, Communication et Culture, j'ai occupé pendant 6 ans, de 2006 à 2012, le poste d'assistante de Communication en administration (ARS Nord-Pas-de-Calais - anciennement DRASS Nord-Pas-de-Calais )



J’ai eu l’opportunité d’intégrer l’Inspection Générale Régionale de l’ex ARS NPDC en 2012 en tant que Référente administrative sur les signalements des établissements sanitaires et médico-sociaux et réclamations des usagers sur la prise en charge de leurs proches ou eux-mêmes dans ces structures pour la région ex NPDC. Une mission transversale avec les directions métiers de l’Agence et les administrations locales que sont le Conseil départemental, le Conseil de l’Ordre des Médecins, des Pharmaciens, la DIRECCTE etc...



Grâce à ma mutation en Picardie en 2014,, j’ai pu intégrer la délégation territoriale de l’Aisne de l’ARS Ex Picardie sur un poste d’assistante administrative à la Sous direction Prévention et Promotion de la Santé. ( gestion AAP, des kits alcool et STUP, des préservatifs, gestion des mesures d’injonctions thérapeutiques pour le département etc..., gestion de l’organisation des commissions prévention pour les Hauts de France et appui des chargées de mission des 5 départements )



Je maitrise des logiciels bureautiques et des tableurs: Word, Excel, Powerpoint

Je maitrise également des logiciels de création graphique et de retouche photos: Photoshop, Indesign, Image Ready



Je possède, en outre, des connaissances informatiques sur des logiciels tels que

Flash (création graphique et animation)

Illustrator (création graphique vectorielle)

Visio (création d'organigrammes), des applications nationales Gestion DPI



Je m'adapte facilement à tout nouveau logiciel.



Mes compétences :

Autodidacte

Communication

Comptabilité

Création

dynamique

indesign

Infographie

Informatique

Internet

Marketing

Motivée

NTIC

polyvalente

Relationnel

Rigueur

Stratégie

Stratégie de communication