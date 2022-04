Sylvain MOLLÉ

Aide soignant depuis 2009 je me suis spécialisé dans l'accompagnement des actes et activités de la vie quotidienne pour les personnes âgées, depuis 2013 je suis assistant de soins en gérontologie se qui me permet d'avoir une meilleur connaissance de la maladie d’Alzheimer et démences apparentées, pour une prise en soins adaptée au près de ces personnes.

Je suis quelqu'un de dynamique, vivant, aimant son métier et toujours prêt à évoluer .



Mes compétences :

Soins d'hygiène

Gestes d'urgence

Soins palliatifs

Entretien des locaux

professionnalisme

Ecoute

sociable

integre

Autonomie professionnelle