Sylvain MONDON

Nous intervenons pour Audit, Maintenance, Etudes & Travaux sur l'ensemble des lots CVCD / Plomberie et une autre division sur les lots Regulation / Automatisme / GTB / GTC.



L'ensemble de ces travaux & maintenance sont réalisés en interne par nos services.



Nous sommes partenaires intégrateurs Schneider Electric et Honeywell.

Nous réalisons les travaux et la maintenance Régulation / Automatisme / GTB en multi-marques.



Nous travaillons pour de nombreux clients tels que des



Mainteneurs, Exploitant (Altys, Steam'o, Global multitechniques, Dalkia, Eurogem, Idex, Vinci, Johnson controls)

Property, gestionnaires (Yxime, Telmma)

Fabricants (Schneider, Hitecsa, Spirax Sarco, Honeywell)

Administration (APHP, Ministère des finances)



Mes compétences :

Chargé d'affaires

Courant faible

Technique

Ingénierie

Bâtiment

Management

Maintenance

AMOA