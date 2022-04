Sylvain MONGREDIEN

Mon métier de Conseil indépendant en gestion de patrimoine recouvre un double savoir faire : le conseil en stratégie patrimoniale et le conseil en stratégie d'investissement.

Je m'appuie sur 5 idées fortes :



1 > Placer au premier rang la dimension humaine. En effet, nous savons par expérience que le Conseil en Gestion de Patrimoine n'est pas un exercice de style mais un moyen de « servir les choix de vie » de son détenteur.



2 > La nécessité d'une approche globale dans la mesure où l'interactivité des techniques patrimoniales, qu'elles soient juridiques, fiscales, ou financières interdit de traiter les problématiques par « compartiments isolés ». Il en est de même pour l'entrepreneur avec l'intégration dans la démarche du patrimoine privé et professionnel.



3 > La valeur ajoutée de l'indépendance, tant dans la sélection des solutions de placement que celles de nos partenaires ou dans les éclairages stratégiques que nous cherchons à apporter à nos clients.



4 > Le respect d'une méthodologie structurée, pour recueillir l'ensemble des informations nécessaires et vous permettre de choisir entre les différentes stratégies proposées, en toute connaissance de cause.



5 > L'impératif du suivi et de l'adaptation dans le temps des stratégies adoptées, en fonction de l'évolution de vos objectifs, de l'environnement juridique et fiscal et de la conjoncture.





Membre de l'Association Nationale des Conseillers en Investissement Indépendants

N°ORIAS : 09 049 949

N°SIRET : 511 217 564 00018



Mes compétences :

Épargne

Épargne retraite

Finance

Investissement

Marketing

Marketing relationnel

Relationnel

Retraite