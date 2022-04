Sylvain MONTALIEU

Diplômé d'un Master en Chimie Moléculaire et Macromoléculaire depuis 2012, je suis d'abord parti à la recherche d'un emploi au poste de technicien de laboratoire ou d'assistant de recherche en chimie organique de synthèse. Suite à des refus en série pour manque d'expérience ou sur-diplôme, j'avais fini par perdre espoir et décidé de me réorienter vers le domaine du commerce (Auchan).



C'est alors que j'ai reçu une offre de formation rémunérée par le GRETA via Pôle Emploi pour une activité d'opérateur en génie des procédés, pour une application au domaine de l'industrie chimique (CODE ROME : H2301). Ayant toujours eu envie de revenir vers mon domaine d'étude, je me suis présenté à l'entretien et j'ai été retenu pour cette formation. Je suis actuellement en apprentissage de cette nouvelle activité et l’intérêt que je porte à ce domaine va en augmentant.



Actuellement en CDI dans la société SFRI à Saint Jean d'Illac, je me sens prêt pour une nouvelle étape dans mon parcours professionnel.



Au cours de ma formation universitaire, j'ai pu acquérir de bonnes compétences en chimie organique de synthèse et en rétrosynthèse. J'ai également reçu une formation en analyse chimique (IR, RMN, MS) qui m'a permis d'être indépendant dans ce domaine durant mes différentes périodes de stage. Au cours de ces même stages, j'ai aussi eu affaire à des environnements de réaction différents de ceux que j'ai pu voir pendant ma formation théorique (réacteurs pour chimie en milieu supercritique). De plus, j'ai reçu une formation théorique en transfert de matière pour des applications en industrie.



A la fin de mes études, je me suis tourné vers un emploi dans le secteur du commerce afin de devenir plus sûr de moi (ce qui s'est révélé efficace), et pour pouvoir préparer les concours que je souhaitais passer. C'est ainsi que j'ai obtenu l'admissibilité à l'épreuve orale du CAPES de physique-chimie 3 ans de suite.



D'un point de vue plus personnel, je suis une personne plutôt calme mais sérieuse dans son travail. Je n'aime pas non plus rester sur un échec et ainsi recommencer plusieurs fois une réaction qui n'a pas marché ne me dérange pas. Mes différents emplois en dehors de la chimie et mon implication dans un club sportif font de moi quelqu'un qui peut rapidement s'intégrer à un groupe et entretenir de bonnes relations avec ses membres. Ma curiosité naturelle m'incite d'ailleurs à aller chercher des informations sur un sujet que je ne connais pas de manière spontanée.



Mes compétences :

Synthèse organique

Interprétation d'analyses (IR, RMN)

Analyse chimique

Rétrosynthèse

Rédaction d'un rapport de recherches

Recherche bibliographique ou Internet

Rédaction d'un rapport bibliographique

Transfert de matière en chimie industrielle

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Identification de dysfonctionnements techniques et

Préparation de production

Conduite de systèmes de production

Sage