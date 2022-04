Sylvain MONTIEL

Technico-commercial en Informatique

(10 ans d’expérience)



Technicien de Maintenance et Réseaux Informatiques

Vente de prestations de services et matériels

Clientèle de Professionnels et de Particuliers



Depuis 2005

Dirigeant d’entreprise, informatique et réseaux.



2000 à 2004

Chef de projet, concepteur / Lead programmeur.



Mes compétences :

autonome

Autonomie

Communication

Connaissance des produits

Conseil

Curiosité

dynamique

Dynamique et autonome

Ecoute

Ecoute et conseil

Encadrement

High tech

Infographie

Internet

Organisation

Prise de décision

Sens du contact