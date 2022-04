Sylvain MOREL

Ingenieur du son avec 15 ans d 'experience.



Live : je suis spécialisé dans la sonorisation de concert (façade -FOH). J ai tourné avec plusieurs groupes et orchestres pendant plusieurs saisons (Jam city - Liverpool - emile et image - gold - rigo ruyz y su bomba - take five - Serge Lopez - cuerda y voz - casting deluxe) et participé a plusieurs festival (les sousfifres - Palais des rois Majorque - Cuba Hoy)



Studio : Formateur specialisé dans les techniques d'enregistrement et de mixage - formateur Protools HD, j 'ai travaillé en studio a l 'enregistrement de plusieurs groupes au studio Bullsprod/eddima et actuellement au studio Chic Studio.



J'apporte sur demande une solution complète a la réalisation de vos projets musicaux que ce soit en studio ou en concert.



Mes compétences :

Audio

Ingénieur du son

Ingénieur son

Mastering

Mastering audio

Mixage

Protools

Recording

Sonorisateur

Pro Tools

Son

Ingénierie du son

