Sylvain MOREL

Après 10 ans de management d'équipes de sûreté/sécurité et contrôleur qualité pour une entreprise leader du domaine. Mon employeur m'a donné l'opportunité de participer à la création du centre régional de formation Nord/Normandie au sein duquel j'ai œuvré pendant 17 ans en formation des salariés et des clients à la prévention des risques professionnels, le domaine HSE, le safety security.



Cette expérience m'a permis de développer de solides connaissances en matière de prévention des risques professionnels, et des qualités de pédagogue. L'hyper mobilité de ce travail m'a obligé à renforcer mon adaptabilité pour mieux répondre aux besoins de nos clients de milieux très divers (bancaire, fonction publique, nucléaire, logistique, distribution, ICPE, élagage, etc ) Autodidacte, je suis curieux et je cherche en permanence à élargir mon champs de compétences.



J'ai eu la chance d'avoir, au plan régional la charge de la création de formation, de la veille technique et du conseil à l'équipe pédagogique sur les formations en HSE, SST et des préventeurs et au plan national la même mission pour les habilitations électriques.

J'ai participé au sein de l'équipe pédagogique à la création de la formation "Agent de protection de sites sensibles" et à notre validation par l'autorité de tutelle.